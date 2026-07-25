Zomers weer vandaag, maar regen en verkoeling zijn alweer onderweg

Voor wie vandaag lekker eropuit gaat of terrasplannen heeft, is het volop genieten van zomers weer. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. In het noordwesten wordt het ongeveer 22 graden, in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 29 graden. Er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind.

Zaterdagavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten geleidelijk toe. Tegen de ochtend kan in het noordwesten de eerste regen vallen. In het oosten koelt het tijdens opklaringen af tot ongeveer 13 graden, op andere plaatsen blijft het zachter.

Enkele buien

Zondag overheersen de wolken en valt af en toe regen of een bui. Het wordt ook minder warm, met temperaturen tussen 19 en 23 graden. Maandag zijn er nog enkele buien, maar later op de dag breekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door.

Wil je weten of we na deze dip weer kunnen genieten van zomers weer? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de bovenstaande video.

Beeld: Ab Donker