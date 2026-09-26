Weer zaterdag bewolkter, volgende week uitzonderlijk warm

Na een vrij warme en zonnige vrijdag ziet het weerbeeld er zaterdag anders uit, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze . Er trekt meer bewolking over het land en de temperaturen vallen iets lager uit. Wel blijf het droog.

Zaterdagochtend trekt vanuit het westen bewolking over het land naar het oosten. De temperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. In het noordwesten kunnen nog wat oplossende mistbanken voorkomen.

Zaterdagmiddag zijn er perioden met zon. De temperatuur stijgt naar 19 tot lokaal 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het droog met eerst nog een paar wolkenvelden. Met name in het zuiden kan wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden.

Zondag warmer

Zondag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Ook wordt het warmer, met temperaturen tussen 20 en lokaal 25 graden in het zuiden van het land. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.

Maandag is er plaatselijk kans op wat regen of een bui. Het blijft vrij warm voor de tijd van het jaar.

Dinsdag en woensdag verlopen uitzonderlijk warm. Er is vrij veel zon en het blijft droog. De temperaturen lopen op van 22 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg.