Vandaag droog en tot 23 graden, morgen buien

De zaterdag begint in het binnenland mogelijk mistig. In het oosten geldt daarom code geel. Later trekt de mist weg en wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog en met 20 tot 23 graden is het aangenaam.

Tegen de avond trekt vanuit het noordwesten regen het land binnen. Ook zondag blijft de paraplu nodig. Er is veel bewolking en verspreid vallen buien. Met gemiddeld 20 graden wordt het iets minder warm.

Vanaf woensdag koeler

Volgende week blijft het licht wisselvallig. Toch zijn er geen compleet verregende dagen en laat de zon zich af en toe zien. Vanaf woensdag gaat de temperatuur verder omlaag. Overdag komt het kwik dan uit rond 17 tot 18 graden.