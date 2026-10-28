Weer volop zon na onstuimige dagen: temperaturen tot 16 graden

Na een onstuimige periode met veel wind en regen laat de zon zich woensdag weer volop zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op tot 15 graden. Ook de komende dagen blijft het relatief zacht, al kan mist soms roet in het eten gooien.

Woensdagochtend begint op sommige plaatsen in het oosten met mist, maar die verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder is er volop ruimte voor de zon en blijft het overal droog. Aan zee staat een vrij krachtige westenwind, vertelt Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries.

In de middag ontstaan enkele stapelwolken, maar ook dan schijnt de zon regelmatig. Later op de dag neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan tegen de avond wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt naar 14 tot 15 graden, met een matige tot vrij krachtige westenwind.

Zacht en rustig herfstweer

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekken enkele buien over het land. Tussendoor kan het opklaren. De temperatuur daalt naar 7 tot 8 graden in het binnenland en 11 tot 12 graden aan zee.

Donderdagochtend begint op sommige plaatsen met mist en laaghangende bewolking. Richting het middaguur trekken die geleidelijk weg. In de middag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en met 15 tot 16 graden wordt het vrij zacht. Bovendien staat er weinig wind.

Zo begint november

Ook vrijdag en zaterdag blijft het overwegend droog, met af en toe zon. Plaatselijk kan hardnekkige mist of laaghangende bewolking voorkomen. De temperatuur ligt rond de 13 tot 14 graden.

Zondag begint november met veel bewolking. In de loop van de dag neemt de kans op wat regen toe, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Het wordt ongeveer 13 graden.