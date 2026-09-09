Paraplu bij de hand: buien en onweer op komst

Het wordt woensdag een wisselvallige dag met buien, maar de zon gaan we zeker zien. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Woensdagochtend komen de meeste buien voor in het noordwesten, met kans op onweer. In de middag komen de meeste buien voor in het binnenland. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger.

De temperatuur ligt rond de 18 à 19 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Woensdagochtend kan de wind aan zee af en toe hard zijn, met windkracht 7. Verder kunnen bij buien ook zware windstoten voorkomen.

Temperatuur daalt flink in de nacht

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan er in het noordoosten nog een enkele bui vallen, maar voor de rest is het overal droog. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur in het binnenland flink, naar een graad of 7. Boven land staat een zwakke wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait een matige wind uit het noordwesten.

Donderdag zijn er wolkenvelden, maar zijn er ook momenten waarop de zon tevoorschijn komt. In het westen zou een enkele bui kunnen vallen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.

Vrijdag trekken weer een paar buien over het land, maar is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperatuur ligt met 19 graden iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar.

Ook in het weekend kans op buien

In het weekend is er ook zon, maar vallen er ook enkele buien. De meeste buien worden op zondag verwacht. Zaterdag blijft het lange tijd droog. De temperatuur ligt rond normaal, met 20 à 21 graden.