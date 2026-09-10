Weer blijft wisselvallig: zon, wolken en lokaal een bui

De dag begint fris met in het binnenland plaatselijk 6 à 7 graden, meldt meteoroloog Robert de Vries. Verder is er een mix van wolkenvelden en zon. In het zuidwesten zou lokaal een buitje kunnen vallen en donderdagmiddag is dat in het noordwesten mogelijk. Verder verloopt de dag droog met ook in de middag wolkenvelden en zon.

De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind boven land. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het uiteindelijk ook regenen. De temperatuur daalt in het oosten eerst nog naar 11 graden. In het westen wordt het niet kouder dan 14 à 15 graden. De wind is boven land zwak tot matig en komt uit het zuiden. Aan de kust staat een vrij krachtige wind, windkracht 5, uit het zuiden tot zuidwesten.

Vrijdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. In de middag breekt in het westen de zon voorzichtig een beetje door. Het wordt 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Zaterdag droger, zondag weer buien

In het weekend blijft het zaterdag op de meeste plaatsen droog. Daarbij is er van tijd tot tijd zon en met gemiddeld 22 graden is het zeker niet koud te noemen. In het zuiden kan het 23 graden worden. Zondag volgt meer bewolking en gaan er ook buien vallen. De temperatuur ligt dan weer enkele graden lager.

Op Prinsjesdag mogelijk 25 tot 26 graden

De nieuwe week begint vrij warm. Op Prinsjesdag kan het in het binnenland zomers warm worden met 25 à 26 graden. Daarbij is er eerst geregeld zon. Later op de dag neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer een stuk omlaag.