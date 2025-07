Van kletsnat naar tropisch warm: dit wordt het weer komende week

Wie zondag op pad gaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. Vanuit het zuidwesten trekken steeds meer buien het land in. Lokaal kan wel zo'n 50 millimeter regen vallen. Dat meldt weerman Robert de Vries.

Vooral in het zuiden, midden en oosten wordt het in de ochtend flink nat. In het noorden en noordwesten is nog wat ruimte voor zon, maar ook daar blijft het wisselvallig. De temperatuur ligt in de ochtend tussen de 16 en 19 graden.

In de middag stijgt de temperatuur naar zo'n 21 graden. Veel zon hoeven we niet te verwachten. De wind komt uit het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig, met windkracht 5. Bij een enkele bui, vooral in het noorden en noordoosten, kan ook onweer ontstaan.

Komende nacht trekken stevige buien over het IJsselmeergebied. Het warme water van het meer (zo’n 20 graden) en koude bovenlucht zorgen voor flinke temperatuurverschillen. Hierdoor kunnen zich zware buien ontwikkelen. In een strook van Noord-Holland via Flevoland tot aan Overijssel kan tot en met maandagavond lokaal zo'n 50 millimeter regen vallen.

Volgende week

Ook maandag blijft het winderig met stevige buien, maar is er af en toe zon. Dinsdag is vergelijkbaar, al laat de zon zich dan wat vaker zien. Vanaf woensdag breekt de zomer langzaam door. Een hogedrukgebied vanuit het westen drukt de buien weg en maakt plaats voor zonniger weer. De temperatuur loopt dan op naar 21 graden op woensdag, 24 graden op donderdag en mogelijk 30 graden in het zuiden in het weekend.