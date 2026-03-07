Na mist breekt de zon door, temperatuur loopt op tot 18 graden

De dag begint zaterdag lokaal grijs, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plekken de zon door. Het blijft de rest van de dag overal droog. In het zuidoosten kan de temperaturen oplopen tot ongeveer 18 graden. Ook zondag start grijs, maar later op de dag breekt de lente weer door. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

In bovenstaande video vertelt Stefan wat we zaterdag precies kunnen verwachten en hoe het weer er de komende dagen uitziet.