Vandaag nog zacht met dubbele cijfers, 'voelt bijna lenteachtig'

Het is zaterdag voorlopig de laatste dag met zachte temperaturen. Op veel plekken in het land lopen de temperaturen op naar dubbele cijfers en vooral in Limburg voelt het deze middag bijna lenteachtig aan. Met weinig wind en flink wat zon is het opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Bekijk het volledige weerbericht van zaterdag en de dagen erna in bovenstaande video.