Groot temperatuurverschil: 7 graden op Wadden, 19 landinwaarts

In het land zijn maandag grote temperatuurverschillen. Door de mist blijft het in het noordwesten, vooral op de Wadden en in de kop van Noord-Holland, mogelijk de hele dag grijs en wordt het daar niet warmer dan zo'n 7 graden. In het binnenland breekt de zon vaker door en kan de temperatuur oplopen tot 15 tot 19 graden.

In bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor maandag en de rest van vandaag.