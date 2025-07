Zon ver te zoeken: deze week elke dag kans op buien

De nieuwe week start met een onstabiel weertype. In de ochtend schijnt af en toe de zon, maar verspreid over het land trekken ook enkele buien voorbij. Zeeland lijkt het droog te houden, al is dat met een beetje geluk.

In de middag neemt de kans op buien vooral in het binnenland toe. Daarbij is er kans op onweer. In het westen van het land breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten.

In de avond en de nacht vallen er vooral in het noorden en zuidwesten nog enkele buien, maar op de meeste plekken blijft het droog met af en toe opklaringen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden, met de hoogste waarden langs de kust. De wind is boven land zwak, maar aan zee en op het IJsselmeer waait het met kracht 4 tot 5.

Komende dagen

Ook dinsdag is het wisselvallig. Er vallen enkele buien, al blijft het in de middag in het westen vaak droog. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden, wat iets onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar ligt. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot noordwesten.

De rest van de week laat hetzelfde beeld zien. Door een lagedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië blijven we te maken houden met buien. Tot en met het weekeinde blijft het wisselvallig, al lijkt woensdag een drogere dag te worden. De middagtemperaturen schommelen rond de 21 à 22 graden.