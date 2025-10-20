Terug

Stormachtig en kletsnat weer op komst met kans op zeer zware windstoten

Vandaag, 06:58 - Update: 3 uur geleden

Het rustige en droge herfstweer maakt deze week plaats voor flink onstuimig weer. Het wordt wisselvallig met veel buien, stevige wind en later in de week zelfs kans op storm. Vooral donderdag en vrijdag lijken onstuimig te verlopen, met zware windstoten en lage temperaturen richting het weekend.

Maandag begint de werkweek met veel bewolking en regen. Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de dag tijdelijk droger en laat de zon zich even zien, maar later op de middag trekken opnieuw buien over het land. Op sommige plekken kan het daarbij onweren. De zuidelijke wind is matig tot aan zee krachtig en het wordt 15 graden op de Wadden tot lokaal 18 graden in Limburg.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag trekken opnieuw stevige buien over het land, met plaatselijk veel regen en kans op onweer. De minima liggen rond 12 graden bij een stevige zuidelijke wind.

Stormachtig en kletsnat

Dinsdag begint met veel buien, maar later op de dag breekt af en toe de zon door. De harde zuidwestenwind neemt dan iets af en het wordt ongeveer 15 graden. Woensdag verloopt tijdelijk rustiger met slechts een enkele bui en wat zon, maar vanaf donderdag wordt het opnieuw onstuimig.

Het wordt dan stormachtig en kletsnat weer met soms zeer zware windstoten. Richting het weekend draait de wind naar het noordwesten en koelt het af naar zo'n 11 graden.

Door Redactie Hart van Nederland

