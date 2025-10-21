Storm op komst, kou en regen maken einde aan zachte herfstweer

Het echte herfstweer is begonnen. Het is dinsdag nat en fris en het waait stevig. Donderdag wordt het nog een stuk onstuimiger. Aan zee kan het zelfs gaan stormen met windstoten van boven de 100 kilometer per uur. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en verspreid over het land vallen buien. In de middag is er af en toe ruimte voor de zon, maar met zo'n 15 graden is het duidelijk frisser dan maandag, toen het in Noord-Brabant en Limburg nog bijna 19 graden werd. De zuidwestenwind is in de ochtend stevig en aan de kust soms hard, maar neemt in de loop van de middag iets af.

In de avond trekken opnieuw enkele buien over het westen en noorden van het land. In de nacht blijft het met 11 tot 13 graden vrij zacht, maar ook dan kan er nog wat regen vallen.

Storm en nat

Woensdag verloopt wat rustiger: hier en daar een bui, maar veel plekken houden het droog. De temperatuur blijft steken rond de 15 graden en de wind is een stuk minder aanwezig.

Donderdag wordt echter een stuk onstuimiger. In de loop van de dag neemt de wind flink toe en kan het aan zee zelfs stormen met windkracht 9. Langs de kust zijn dan zeer zware windstoten mogelijk van boven de 100 kilometer per uur. Ook elders in het land valt veel regen.

Vanaf vrijdag wordt het kouder. De temperatuur zakt overdag naar zo’n 12 graden en het blijft wisselvallig met geregeld buien. Daarmee komt er een einde aan het zachte herfstweer van de afgelopen dagen.