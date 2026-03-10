Na mist volgen buien, later in de week weer meer zon

De dag is dinsdag, net als de afgelopen dagen, mistig begonnen. Later trekt de mist weg en volgen er een paar buien verspreid over het land. Het wordt zo'n 9 graden in het noordwesten en 16 graden in het oosten en zuidoosten. Donderdag laat de zon zich weer goed zien. Wel waait het flink. Dat meldt Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries.

