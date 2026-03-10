Na mist volgen buien, later in de week weer meer zon

Weerbericht
Vandaag, 09:13
De dag is dinsdag, net als de afgelopen dagen, mistig begonnen. Later trekt de mist weg en volgen er een paar buien verspreid over het land. Het wordt zo'n 9 graden in het noordwesten en 16 graden in het oosten en zuidoosten. Donderdag laat de zon zich weer goed zien. Wel waait het flink. Dat meldt Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries.
Benieuwd naar hoe het weer er de komende dagen uitziet? Bekijk dan de bovenstaande video.
