Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zon overdag, vorst 's nachts: zo start de herfstvakantie

Weerbericht

Vandaag, 08:07

Link gekopieerd

Goed nieuws voor wie dit weekend de herfstvakantie in eigen land viert: het blijft voorlopig rustig herfstweer, met af en toe zon en slechts wat lichte motregen.

Vrijdagmiddag laat de zon zich regelmatig zien, al trekken er ook wolkenvelden over het land. In Limburg kunnen die dik genoeg zijn voor een drupje motregen. De temperatuur loopt op tot zo'n 18 graden in het oosten en blijft op de Wadden steken rond de 16 graden.

Zon, wolken en kans op mist

In het weekend blijft het wisselvallig, met een strijd tussen zon en wolken. Op sommige plekken valt een spatje motregen en in de vroege ochtend kan lokaal mist ontstaan. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordwesten. Het wordt dan zo'n 16 graden.

Na het weekend wordt het weer langzaam zonniger. Maandag kan er nog wat lichte regen vallen, maar daarna komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Overdag is het een graad of 15, maar de nachten worden fris: bij opklaringen kan het zelfs tot vorst aan de grond komen. Ook neemt de kans op ochtendmist toe.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.