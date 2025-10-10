Zon overdag, vorst 's nachts: zo start de herfstvakantie

Goed nieuws voor wie dit weekend de herfstvakantie in eigen land viert: het blijft voorlopig rustig herfstweer, met af en toe zon en slechts wat lichte motregen.

Vrijdagmiddag laat de zon zich regelmatig zien, al trekken er ook wolkenvelden over het land. In Limburg kunnen die dik genoeg zijn voor een drupje motregen. De temperatuur loopt op tot zo'n 18 graden in het oosten en blijft op de Wadden steken rond de 16 graden.

Zon, wolken en kans op mist

In het weekend blijft het wisselvallig, met een strijd tussen zon en wolken. Op sommige plekken valt een spatje motregen en in de vroege ochtend kan lokaal mist ontstaan. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordwesten. Het wordt dan zo'n 16 graden.

Na het weekend wordt het weer langzaam zonniger. Maandag kan er nog wat lichte regen vallen, maar daarna komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Overdag is het een graad of 15, maar de nachten worden fris: bij opklaringen kan het zelfs tot vorst aan de grond komen. Ook neemt de kans op ochtendmist toe.