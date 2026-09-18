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Eerst nog een bui, daarna zon en tot 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 08:00

Vrijdag schijnt de zon regelmatig en wordt het 18 tot 20 graden. In het noorden valt in de ochtend nog een bui. Deze trekt in de middag via Groningen het land uit.

De temperatuur is vrij normaal voor half september. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vlak aan zee kan de wind soms krachtig zijn, met windkracht 6.

Veel wolken op zaterdag

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag zijn er een paar opklaringen, maar er zijn vooral veel wolken. Vooral in het noorden kan wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt 13 tot 16 graden en het blijft vrij stevig waaien.

Ook zaterdag zijn er veel wolken. Soms komt de zon even tevoorschijn en er kan wat regen of motregen vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot krachtig, met windkracht 4 tot 6.

Volgende week nagenoeg droog

Zondag valt eerst nog wat regen. Later wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon af en toe. De wind draait meer naar het westen en blijft stevig waaien.

Volgende week komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied. Het blijft nagenoeg droog en de zon laat zich van tijd tot tijd zien. Op de meeste plaatsen wordt het iets warmer dan 20 graden.

Door Redactie Hart van Nederland
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