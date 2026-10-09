Herfstweer slaat toe: regen, harde wind en weinig zon dit weekend

Wie dit weekend plannen heeft om naar buiten te gaan, kan de paraplu maar beter bij de hand houden. Het wordt een wisselvallig herfstweekend met regelmatig buien, stevige wind en weinig zon. Vooral in het midden en noorden van het land kan flink wat regen vallen, vertelt Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries.

Vrijdag begint grotendeels bewolkt en valt er verspreid over het land van tijd tot tijd regen. Ook trekt de wind flink aan. Aan de kust kan een harde zuidwestenwind staan met windkracht 7. De temperatuur loopt op naar 14 tot 18 graden.

Zaterdag en zondag veel buien en stevige wind

Ook zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Beide dagen trekken buien over het land, waarbij vooral het midden en noorden de meeste neerslag kunnen verwachten. Met temperaturen rond de 14 à 15 graden en een stevige wind voelt het behoorlijk herfstachtig aan.

Na het weekend lijkt het weer tijdelijk wat op te knappen. Maandag en dinsdag wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien. Ook neemt de wind af en draait deze meer naar het zuiden. Met ongeveer 16 graden zijn de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar.

Woensdag wordt het tijdelijk wat zachter met temperaturen tot 18 graden, maar daarna keren de buien terug en daalt de temperatuur weer enkele graden.