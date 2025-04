Zonnig lenteweekend op komst, maar eerst nog wat buien

Vrijdagochtend begint de dag in het oosten van het land bewolkt en regenachtig. In het westen is het een heel ander beeld: daar is het droog en in Zeeland schijnt de zon zelfs al volop. In de loop van de ochtend breiden de opklaringen zich snel uit naar andere delen van het land.

Vrijdagmiddag wordt het op veel plekken zonnig, met name in het zuiden, midden en noordwesten. Alleen het oosten blijft iets achter, met aanhoudende bewolking en enkele buien. Maar ook daar komt aan het eind van de dag de zon nog even goed tevoorschijn. De temperaturen lopen uiteen van 12 graden in de Achterhoek tot zo’n 19 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden.

Koude nacht met kans op vorst

Een dikkere jas aantrekken is vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag geen overbodige luxe. Het wordt flink kouder en in het binnenland kan het plaatselijk zelfs gaan vriezen. Vooral in het noordoosten kan het kwik tot onder het vriespunt dalen en ontstaan er mistbanken. Aan de grond is op grote schaal sprake van nachtvorst. Wie vrijdagavond naar buiten gaat of naar een festival, doet er dus goed aan zich warm aan te kleden.

Zaterdag worden we beloond met schitterend lenteweer. De zon schijnt volop en alleen wat sluierbewolking kan het plaatje hier en daar verstoren. In de ochtend kan het nog even grijs zijn, maar dat trekt snel weg. De temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden, met iets koelere waarden rond 14 graden op de Waddeneilanden. Er waait een wat stevigere noordoostenwind, vooral aan zee.

Zonnige, warme paaszondag

Ook paaszondag start fris, met kans op mist en lokale vorst aan de grond in het noorden. In de loop van de dag verdwijnt het ochtendgrijs en wordt het opnieuw zonnig. Tegen de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan daar een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt warm, met temperaturen tot 20 graden of zelfs iets daarboven in het zuiden. In het noorden blijft het opnieuw iets koeler.

Na het weekend blijft het vrij warm met temperaturen rond de 18 graden. Wel wordt het wat wisselvalliger, met dagelijks kans op een bui in het binnenland. Aan de kust is het vaak zonniger en iets frisser.