Vrijdag eerst zon, later meer bewolking en regen

Na een zonnige start neemt vrijdag de bewolking toe en volgen buien. Het weekend verloopt wisselvallig met zon en regen. Begin september blijft het kwik rond of iets boven normaal met gemiddeld 21 graden.

Vrijdagochtend is het op een enkele bui in het noordwesten na droog en zonnig. In de middag schuift vanuit het zuidwesten meer bewolking binnen en vallen er buien. In het noordoosten kan het voor die tijd nog 25 graden worden en blijft het langer droog. De wind is zuidelijk en matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6.

Zaterdag zon en regen

In de avond en nacht zijn er opklaringen, maar ook buien, vooral in het westen en midden. Op sommige plekken kan onweer voorkomen. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Boven land staat een matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind, langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Zaterdag wisselen zon en regen elkaar af. De zuidwestenwind is in de middag matig tot vrij krachtig. De temperatuur loopt op tot 20 à 23 graden. In de nacht naar zondag valt regen, waar het midden en oosten zondagochtend nog mee te maken hebben. In de middag wordt het in het midden en westen grotendeels droog met gemiddeld 23 graden.

Wisselvallig weer houdt aan

Volgende week blijft het weer licht wisselvallig met enkele buien, maar ook met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond of iets boven het gemiddelde met zo'n 21 graden. In de kustgebieden kan de zuid tot zuidwestenwind soms krachtig zijn, windkracht 6.