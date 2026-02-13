Sneeuw op komst: lokaal code geel om kans op gladheid

Vrijdagochtend is het overwegend bewolkt. In het noorden gaat regen over in sneeuw en in Friesland en Groningen kan het plaatselijk glad zijn. Het KNMI heeft daar code geel uitgeroepen, omdat er 1 tot 2 centimeter sneeuw kan vallen. De gladheid verdwijnt aan het eind van de ochtend. De temperatuur ligt tussen ongeveer 1 en 7 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

