In het noordoosten kan vrijdagochtend nog wat winterse neerslag vallen, maar veel stelt het niet voor. Later breekt vanuit het westen af en toe de zon door, maar in de middag neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen. Het wordt 4 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag eerst regen, later droger met enkele opklaringen en 6 tot 8 graden.

Is de lente eindelijk in aantocht? Het lijkt er wel op. In bovenstaande video blikt meteoroloog Robert de Vries vooruit op het weer in het weekend en volgende week.Vrijdag veel bewolking en regen, wanneer komt de lente?