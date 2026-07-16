Zon en zomerse warmte, maar lokaal kans op (onweer)bui

Wie vandaag op pad gaat, krijgt een afwisseling van zon en wolken. Vooral in het noorden trekken geregeld wolkenvelden over. In het noordoosten kan donderdagochtend lokaal een spat regen vallen. In de middag is vooral in het oosten een enkele bui mogelijk, mogelijk met onweer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot lokaal 31 graden in de rest van het land.

In de avond in de nacht naar vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden wisselen af met opklaringen. Op plekken waar het langere tijd helder is, kan het in het binnenland afkoelen tot ongeveer 12 graden.

Verschil in temperatuur

Vrijdag laat de zon zich geregeld zien. De meeste plaatsen houden het droog, al is later op de dag in het oosten opnieuw een bui mogelijk. De noordwestenwind trekt aan en daarmee daalt de temperatuur. In het noordwesten wordt het ongeveer 22 graden, in het zuidoosten kan het nog 28 graden worden.