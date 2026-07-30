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Tropische hitte houdt oosten nog in de greep, westen koelt af

Weerbericht

Vandaag, 07:01

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Na de tropische warmte van woensdag zet de afkoeling vandaag vanuit het westen in. In het oosten blijft het nog volop zomer met temperaturen van 30 tot 33 graden. Voor vier provincies is tot zaterdag 03.00 uur code geel afgegeven vanwege de verwachte hitte. In de westelijke helft wordt het met 24 tot 26 graden duidelijk aangenamer.

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De ochtend verloopt zonnig, al trekt vanuit het zuidwesten ook bewolking over het land. In de middag neemt de bewolking vooral in de oostelijke helft toe. Daar kan plaatselijk ook wat regen of een bui vallen. In het westen breekt de zon juist vaker door. Er staat een matige westenwind.

Wisselvalliger in het noorden

Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Vooral in het noordwesten kan later een bui vallen. De temperatuur daalt naar 16 tot 18 graden en de wind draait naar het noordoosten.

Vrijdag kunnen in het noorden enkele buien ontstaan, met lokaal kans op onweer. In de middag verdwijnen die naar het noordoosten. Het wordt 21 tot 22 graden in het noorden en 25 tot 30 graden in het midden en zuiden. Zon en wolken wisselen elkaar af.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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