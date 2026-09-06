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Nog twee nazomerdagen voor de boeg, daarna slaat het weer om

Weerbericht

Vandaag, 08:36

Nederland kan zich opmaken voor twee fraaie nazomerdagen. Zondag blijft het droog met geregeld zon en maandag wordt het vrijwel in het hele land zomers.

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Zondagochtend begint zonnig en droog en dat blijft ook in de middag zo. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

In de avond en nacht trekken enkele wolkenvelden over, maar regen wordt niet verwacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. De zuidoostenwind blijft zwak tot matig.

Lokaal 29 graden

Maandag doet de nazomer er nog een schepje bovenop. De zon laat zich veel zien en zeker tot in de avond blijft het droog.

In het noordwesten wordt het ongeveer 24 graden. In het zuidoosten kan de temperatuur lokaal zelfs 29 graden aantikken. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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