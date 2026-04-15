Weer slaat om: zon maakt plaats voor wolken en regen

De dag begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de middag wordt deze dikker en kan in Zeeland mogelijk wat lichte regen vallen. Het blijft zacht met temperaturen tussen de 17 en 20 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag is er veel bewolking met kans op lichte regen of een bui, later klaart het vanuit het westen op. Het wordt 8 tot 10 graden. Donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog, al is in het zuidoosten een bui mogelijk. De temperatuur ligt rond de 13 graden in het noordwesten en 17 tot 19 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

