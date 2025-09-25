Zonnig in het noorden, regen en kou in Limburg vandaag

Nederland krijgt donderdag te maken met een verdeeld weerbeeld: in het noorden schijnt de zon flink, terwijl Limburg juist last heeft van lichte regen en lagere temperaturen. De rest van het land zit daar tussenin, met droog weer en af en toe zon.

In Limburg valt af en toe lichte regen en blijft het kwik rond 12 graden. Verder noordwaarts is het een stuk aangenamer met 16 à 17 graden en meer zon. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is boven land matig. Langs de kust staat een stevige bries met windkracht 5 tot 6.

Mix van wolken en zon

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag overheerst bewolking, maar later in de nacht ontstaan er bredere opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden. Langs de kust blijft de oostenwind vrij krachtig. Vrijdag volgt een mix van wolkenvelden en zon, waarbij het op de meeste plaatsen droog blijft. Het wordt opnieuw 16 à 17 graden, met een zwakke tot matige oostenwind. Op de Wadden is de wind soms nog vrij krachtig, windkracht 5.

Het weekend verloopt zacht met geregeld zon. Op zondag kan er een enkele bui vallen, maar het gaat niet om grote hoeveelheden. De middagtemperaturen lopen op naar ongeveer 20 graden. Begin volgende week blijft het vrijwel droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Met maxima van 17 à 18 graden ligt de temperatuur rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. De wind blijft daarbij uit een oost tot noordoostelijke richting waaien.