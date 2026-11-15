Herfstweer keert terug: veel regen en mogelijk lastige dinsdagspits

Na de zonnige intocht van Sinterklaas op zaterdag laat het weer zich zondag van een heel andere kant zien. De zon maakt plaats voor wolken, regen en een stevige wind. Vooral in de tweede helft van de middag wordt het op steeds meer plekken nat. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met dinsdag mogelijk flink wat hinder tijdens de ochtendspits.

Zondagochtend begint koud, met plaatselijk lichte vorst. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en kan al wat regen vallen. In het noorden blijft het voorlopig droog en laat de zon zich nog even zien. In de middag stijgt de temperatuur naar 8 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden. De aantrekkende zuidenwind maakt het voor het gevoel wat frisser.

Zondagavond trekt een regengebied van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Daarna wordt het tijdelijk droger, al kunnen er nog enkele buien vallen. Langs de kust kan de wind toenemen tot windkracht 7. De nacht naar maandag verloopt met temperaturen tussen de 6 en 9 graden een stuk zachter dan de afgelopen nachten.

Natte dinsdagspits op komst

Maandag vallen verspreid over het land enkele buien, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 10 graden. In de nacht naar dinsdag en dinsdagochtend gaat het vanuit het zuiden flink regenen, wat mogelijk voor hinder tijdens de ochtendspits zorgt.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.