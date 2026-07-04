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Na grijze dagen keert de zomer terug: temperaturen lopen flink op

Weerbericht

Vandaag, 08:53

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Het weer laat zaterdag een duidelijke tweedeling zien. In het noorden overheersen de wolken en kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht. In het zuiden is er juist meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op naar 25 tot 27 graden. In het noorden blijft het met 20 tot 21 graden duidelijk koeler. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 3 tot 5.

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In de avond en in de nacht naar zondag trekt veel bewolking over het land. Vooral in de noordelijke helft kan af en toe wat regen of motregen vallen. De temperatuur blijft zacht en daalt naar 16 tot 18 graden.

Zondag is het op veel plaatsen bewolkt en valt soms wat regen. Vooral in het zuiden breekt de zon geregeld door. Daar kan het ongeveer 25 graden worden. In het midden en noorden blijft het met 18 tot 20 graden koeler. Er staat opnieuw een overwegend matige westenwind.

Zomerse hitte

Maandag en dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. De meeste zon is opnieuw weggelegd voor het zuiden. Komt de zon tevoorschijn, dan voelt het al snel zomers aan.

Wil je weten wanneer we weer tropische temperaturen kunnen verwachten? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

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