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Fris weer maakt plaats voor zomerse temperaturen

Weerbericht

Vandaag, 07:40

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Het is donderdag nog wat frisjes voor de tijd van het jaar, maar volgens meteoroloog Dennis Wilt gaat de temperatuur de komende dagen tijdelijk weer omhoog. Volgende week lijkt het weer langere tijd warm en zonnig te blijven.

Donderdagochtend begint met veel bewolking en lokaal nog wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het, vooral landinwaarts, vriendelijker met geleidelijk ook zonnige perioden. De wind waait nog uit de minder warme noordwesthoek, waardoor de temperatuur uitkomt op 20 tot 23 graden.

Vrijdag is er vooral in de middag meer zon en neemt de wind af. Dat scheelt weer een paar graden.

Zonnige zaterdag, wisselvallige zondag

Zaterdag wordt de warmste dag van de week. Er zijn zonnige perioden en op veel plaatsen loopt de temperatuur op naar zomerse waarden rond 25 graden. In de loop van de middag en avond kan lokaal een bui vallen.

Zondag is het minder warm met ongeveer 21 graden. Ook is het wisselvallig met geregeld een bui.

Volgende week lijkt het daarna vrij rustig en aangenaam zomerweer te worden, met geregeld zon, temperaturen ruim boven de 20 graden en af en toe een bui.

Door Redactie Hart van Nederland
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