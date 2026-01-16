Zacht en zonnig weekend voor de boeg, maar volgende week komt de kou eraan

Het zonnige weekend komt eraan en dat is vrijdag al te merken aan het weer. Vrijdag begint in het oosten en noordoosten nog grijs, met soms een bui. Vanuit het zuiden klaart het later op en komt de zon er af en toe door. In Limburg kan nog wat regen vallen, maar met 8 tot 11 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar.

De wind draait in de loop van de middag naar het zuiden en neemt af. Daardoor voelt het rustiger aan dan eerder deze week. In de avond en nacht blijft het bewolkt, met hier en daar een korte opklaring. Vooral in het midden en zuidwesten kan wat regen vallen. De temperatuur zakt naar 3 tot 7 graden.

Vrijwel overal droog

Zaterdagochtend kan het in het noordwesten nog een beetje miezeren, maar verder blijft het droog. De zon laat zich regelmatig zien, vooral in het oosten. Ook zaterdag is het zacht voor de tijd van het jaar, met opnieuw 8 tot 11 graden.

Zondag blijft het overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De ochtend start fris, met temperaturen rond het vriespunt. In de middag loopt het kwik op naar ongeveer 7 graden.

Vorst keert terug

Na het weekend slaat het weerbeeld om. Volgende week blijft het wel droog, maar de wind draait naar het oosten en voert koudere lucht aan. Overdag wordt het nog zo’n 4 graden en in de nachten gaat het licht vriezen. Later in de week kan het zelfs matig vriezen, tot rond de min 5 graden.