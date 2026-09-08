Zomers weer maakt plaats voor regen en stevige wind

Na het zomerse weer van maandag krijgen we dinsdag te maken met regen en stevige wind. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het oosten blijft het waarschijnlijk nog tot de avond droog en wordt het 20 tot 23 graden.

In de ochtend raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt en trekt een gebied met regen het westen van Nederland binnen. In de middag trekt de regen van west naar oost over het land. Het regent soms flink en langdurig door en het waait stevig.

In het oosten blijft het waarschijnlijk tot de avond droog. Daar wordt het nog 20 tot 23 graden. Dinsdagavond klaart het vanuit het westen op, maar later volgen vanuit diezelfde richting opnieuw buien.

Wisselvallige rest van de week

Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooral woensdag worden veel wind en stevige regen verwacht.

In de tweede helft van de week valt soms een bui, maar is er ook ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 19 graden.