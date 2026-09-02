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Eerst plensbuien en onweer, daarna keert zomerweer terug

Weerbericht

Vandaag, 07:06

Wie plannen heeft voor het weekend, krijgt goed nieuws: na een paar wisselvallige dagen wordt het rustiger en komt de zon vaker tevoorschijn. Met temperaturen rond de 22 graden wordt het aangenaam zomerweer. Eerst moeten we nog rekening houden met buien, wind en vrijdag zelfs kans op onweer. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Woensdagochtend valt lokaal al een bui, maar op veel plaatsen begint de dag droog. Ook in de middag kan plaatselijk een bui vallen, al zijn er vooral droge momenten. Bij een veelal matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden. 's Avonds kan lokaal nog een bui vallen en zijn er brede opklaringen.

Flinke plensbuien en kans op onweer

Donderdag is er af en toe ruimte voor de zon, maar vallen ook geregeld buien. Vrijdag verandert daar weinig aan. Plaatselijk kunnen flinke plensbuien vallen, met kans op onweer en veel regenwater in korte tijd.

In het weekend verandert het weerbeeld. Het wordt rustiger, de zon breekt vaker door en het blijft vrijwel droog. In bovenstaande video vertelt Wilt je er meer over.

Door Redactie Hart van Nederland
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