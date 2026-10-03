Zonnig oktoberweekend met 20 graden, volgende week volgt weeromslag

Vrijwel het hele land krijgt een rustig en vrij zonnig eerste oktoberweekend met temperaturen rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het aangenaam. Halverwege de volgende week krijgen we te maken met het andere gezicht van de herfst.

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De zaterdag begint fris met lokaal mist. In de middag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en bij weinig wind loopt de temperatuur op tot ongeveer 20 graden. Dat is flink warmer dan de gebruikelijke 16 graden voor begin oktober. In de avond neemt in het noordwesten de bewolking toe en gaat het regenen. In de nacht vallen vooral in het noorden enkele buien en koelt het landinwaarts af tot zo'n 7 graden.

Zondagochtend kan in het noorden nog een bui vallen, maar later wordt het daar droog. In de rest van het land zijn er perioden met zon en stijgt het kwik opnieuw naar ongeveer 20 graden. Ook aan het begin van de nieuwe werkweek blijft het rustig, droog en vrij warm.

Vanaf woensdag ander herfstweer

Vanaf woensdag verandert het weerbeeld flink. De wind trekt aan, er komt meer bewolking en de kans op regen neemt toe. De rest van de week verloopt soms onstuimig, fris en wisselvallig, met temperaturen van maximaal ongeveer 16 graden.

Wil je weten of de nazomer nu echt voorbij is? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.