Komende dagen zacht herfstweer: woensdag lokaal tot 19 graden

De winterjas kan de komende dagen thuisblijven, want het is behoorlijk zacht in ons land. De temperaturen liggen ver boven het gemiddelde en dat zal de komende dagen ook zo blijven. Dit heeft onder andere te maken met de regen boven Spanje, maar er zijn meer factoren.

Door een lagedrukgebied nabij Spanje hebben wij te maken met een zuidelijke stroming. Door hetzelfde lagedrukgebied heeft Spanje ook te maken met regenachtig weer. Tijdens de regen daar komt extra warmte in de atmosfeer door condensatie. Misschien ken je het nog wel van vroeger op school tijdens natuurkunde. Bij condensatie komt warmte vrij en bij verdamping koelt de lucht juist af. Tevens helpt de zon ook mee voor extra opwarming bij ons in Nederland.

Het is dus een combinatie in deze tijd van het jaar bij ons om het zo zacht te krijgen. Een sterke zuidelijke stroming, extra warmte in de atmosfeer door condensatie tijdens de regen in Spanje en de zon erbij in Nederland.

Lokaal misschien 19 graden

De hoogste temperaturen worden waarschijnlijk morgen verwacht, want dan kan het 18 graden worden in het zuidoosten van het land. Als de zon echt meewerkt misschien lokaal wel een graad of 19. Op een enkel KNMI-station zou dat een datumrecord kunnen opleveren, maar op grote schaal wordt dat niet verwacht.

Donderdag en vrijdag blijft het zacht, met maxima rond 16 à 17 graden. Vrijdag schijnt de zon het vaakst.

Records

Tijdens de eerste 10 dagen van november is het wel eens veel warmer geweest in het verleden. Zo steeg het kwik op 1 november 2014 in het Limburgse Ell naar 22,0 graden en in Maastricht werd het 21,4 graden, de hoogste temperatuur die ooit in november is gemeten. Maar ook iets verder op in november is het nog wel eens 20 graden geweest. Op 12 november 1926 noteerde Sittard 20,0 graden.

Zeldzaam zijn de temperaturen niet die de komende dagen worden gemeten, maar met normaal 12 graden op de thermometer leven we wel ver boven onze stand.