Tuinstoelen nog niet opbergen: volgende week mogelijk 25 graden

Wie nog geen afscheid wil nemen van de zomer, hoeft de tuinstoelen voorlopig niet op te bergen. Na een bewolkte zaterdag en een vrij wisselvallige nacht wordt het komende week rustiger. Op langere termijn kan het zelfs weer zomers warm worden met lokaal 25 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Zaterdag speelt bewolking een grote rol, al breekt de zon soms door. De breedste opklaringen zijn voor het zuidoosten, waar het in de middag 22 graden kan worden. Elders blijft het bij 19 tot 20 graden. Af en toe valt lichte regen of motregen en aan zee kan de zuidwestenwind kracht 6 bereiken.

In de avond gaat het op meer plaatsen regenen. In Groningen koelt het af naar 13 graden, in de rest van het land ligt de temperatuur rond 16 tot 17 graden.

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Mogelijk terug naar 25 graden

Tijdens de nieuwe werkweek krijgen hogedrukgebieden meer invloed. Daardoor verloopt een groot deel van de week droog. Op langere termijn lijkt het warmer te worden. In delen van het land kan het dan met ongeveer 25 graden zelfs weer zomers warm worden.

Meer weten over het weer dit weekend en de komende dagen? Bekijk dan bovenstaande video.