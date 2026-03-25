Onstuimige dag met harde wind, later lokaal kans op sneeuw

Weerbericht

Vandaag, 08:13

In Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied is woensdagochtend code geel van kracht geweest. Tot halverwege de ochtend konden vooral tijdens buien zware windstoten voorkomen van ongeveer 90 kilometer per uur, waarschuwde het KNMI. Verder trekt er regen over het land en is het lange tijd bewolkt, al kan in het westen en noorden later wat zon doorbreken. In de middag vallen buien en kan er ook hagel bij zitten. Het wordt ongeveer 8 à 9 graden en de wind neemt geleidelijk af, maar blijft matig tot krachtig.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekken opnieuw buien over het land, met kans op hagel en natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan het zelfs even wit worden. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden.

Door Redactie Hart van Nederland

