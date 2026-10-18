Frisse herfstdagen op komst, later veel regen en wind

Het is zondag fris met temperaturen die niet veel hoger uitkomen dan 12 of 13 graden. Vooral in het noorden en westen valt in de ochtend regen, maar later op de dag wordt het op veel plaatsen droog. Wie hoopt op wat zon, heeft maandag en dinsdag meer geluk. Later in de week wordt het opnieuw nat en mogelijk ook onstuimig. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Zondagochtend trekken vooral in het noorden en westen buien over het land. In de zuidelijke helft blijft het grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur ligt in de ochtend tussen de 7 en 10 graden. In de middag blijft het fris met maximaal 12 tot 13 graden. Op de meeste plaatsen is het een tijdje droog en vooral in het zuiden is er wat ruimte voor de zon.

Aan het eind van de middag begint het in Limburg te regenen. Die regen breidt zich in de avond en nacht uit over de zuidelijke helft van Nederland. Mogelijk krijgt ook het midden van het land wat regen mee. In het noorden blijft het droog.

Eerst zon, daarna veel regen

Maandag wordt het een stuk vriendelijker. Het blijft overal droog en er zijn perioden met zon. In het noorden wordt het ongeveer 13 graden, in het zuiden kan het 15 graden worden. Ook neemt de oostenwind later op de dag af.

Dinsdag laat de zon zich opnieuw volop zien en blijft het tot de avond droog. Met temperaturen tussen de 11 en 14 graden is het wel aan de frisse kant.

Vanaf woensdag verandert het weerbeeld. Het wordt wisselvalliger en vooral vrijdag kan er flink wat regen vallen. Ook trekt de wind mogelijk stevig aan, met langs de kust kans op zware windstoten.