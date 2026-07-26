Eerst nog regen en onweer, daarna schiet de temperatuur omhoog

Voordat de temperatuur weer fors gaat stijgen, krijgen we eerst nog twee frissere dagen, waarin hier en daar een bui kan vallen. Daarbij kan ook een klap onweer voorkomen. Zondag begint wisselvallig en in het noorden van het land kan het al regenen. In de loop van de dag kan dat zich uitbreiden naar de rest van het land. Maar vanaf dinsdag neemt de zomer het weer over en kan het regionaal 35 graden worden.

De zondag begint dus grijs, met hier en daar een verfrissend buitje. In het noorden valt in de ochtend al wat regen en later op de dag neemt ook elders de kans op buien toe. In het noordoosten is ook onweer mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden. Aan de kust trekt de westenwind aan naar windkracht 5 tot 6.

Maandag ook nog wisselvallig

In de avond en in de nacht naar maandag blijft het op veel plaatsen bewolkt en trekken nog enkele buien over. Maandag begint op sommige plekken opnieuw nat, vooral in een strook van Noord-Holland via het midden naar het oosten van het land. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 24 graden.

Vanaf dinsdag laat de zomer zich weer volop zien. In de bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries er meer over.

Beeld: Nely Frankenhuyzen