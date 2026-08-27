Broeierige zomerdag eindigt met onweer, hagel en veel regen

Het wordt donderdag broeierig warm met flink wat zon en temperaturen tot lokaal 31 graden. In de avond verandert het weerbeeld flink. Vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen en plaatselijk hagel mogelijk is. Het KNMI heeft voor acht provincies code geel uitgegeven.

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De ochtend begint in veel regio's bewolkt en vooral in het zuiden en westen kan een bui vallen. Rond het middaguur verdwijnt de bewolking en loopt het kwik snel op. Vanmiddag wordt het 27 tot 29 graden en in het zuidoosten kan lokaal 31 graden worden aangetikt. Het blijft dan droog en er zijn flinke perioden met zon.

In de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en volgen regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig uitpakken met veel neerslag in korte tijd en bij een zware bui mogelijk hagel. De buien trekken in de nacht langzaam verder naar het noorden.

Vrijdag opnieuw kans op stevige buien

Vrijdag is de grootste warmte verdwenen. Het wordt maximaal 20 graden in het westen en plaatselijk 23 graden langs de oostgrens. In de middag ontstaan opnieuw fikse buien, vooral in het midden en oosten, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Ook hiervoor heeft het KNMI code geel uitgegeven.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Weervrouw Laura Osinga vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Jos Hendriks, Amsterdam