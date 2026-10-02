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Nazomer houdt aan: zonnig weekend en opnieuw 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:10

Oktober is begonnen, maar de herfst houdt zich voorlopig nog gedeisd. Na lokaal wat mist in de ochtend breekt de zon geregeld door. Vanmiddag wordt het aangenaam nazomerweer met temperaturen rond de 20 graden. Er staat weinig wind, alleen aan zee kan een matige zuidwestenwind waaien.

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Vanavond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan opnieuw een mistbank ontstaan. In het binnenland daalt de temperatuur tot ongeveer 8 graden.

Zonnig weekend op komst

Na een frisse start en hier en daar wat mist krijgt de zon dit weekend volop ruimte. Er staat weinig wind en in de middag loopt de temperatuur opnieuw op tot rond de 20 graden.

Wil je weten of dit nazomerweer aanhoudt? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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