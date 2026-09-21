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Nazomer keert later deze week terug: temperaturen tot 25 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:01

De nieuwe werkweek begint fris, maar de zon laat zich maandagochtend flink zien. Er trekken wat sluierwolken voorbij en er ontstaan enkele stapelwolken. Ook vanmiddag blijft er geregeld ruimte voor de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 19 graden. Later deze week stijgt het kwik en komen we weer in de buurt van zomerse temperaturen.

In de avond neemt de bewolking toe en komende nacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Het blijft overal in het land droog.

Wisselvallig

Dinsdag krijgt de zon wat minder ruimte, maar veel regen hoeven we niet te verwachten. Het blijft grotendeels droog en met weinig wind komt de temperatuur opnieuw uit rond 19 graden.

Woensdag begint mistig. Later breekt de zon door en trekt de zuidelijke wind aan. Het wordt ongeveer 20 graden. In de avond en nacht naar donderdag volgen enkele buien.

Wil je weten wanneer we weer kunnen genieten van nazomerweer? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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