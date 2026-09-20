Warmte keert terug: volgend weekend mogelijk 25 graden

De zomer lijkt zich nog één keer te willen laten zien. Na een relatief frisse start van de week lopen de temperaturen later weer flink op. Volgend weekend kan het in het zuiden mogelijk zelfs 25 graden worden. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Zondagochtend valt plaatselijk nog wat regen. In de middag blijft het op veel plekken droog en krijgt de zon meer ruimte. Met 18 tot 20 graden is het wat koeler dan zaterdag. De stevige noordwestenwind neemt pas later op de dag af.

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Eerst onweer, daarna mogelijk 25 graden

Maandag is er duidelijk minder wind. Er zijn perioden met zon en het blijft droog, maar echt warm wordt het nog niet. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Dinsdag wordt het met ongeveer 20 graden iets warmer, al is er meer bewolking en kan een bui vallen.

Woensdag begint plaatselijk met mist en later op de dag trekken buien over het land. Daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur loopt wel verder op naar 21 tot 23 graden.

Richting het einde van de week komt er meer ruimte voor de zon en wordt het duidelijk warmer. Volgend weekend kan het zuiden mogelijk opnieuw zomerse temperaturen van 25 graden aantikken.

Op bovenstaande video vertelt meteoroloog Van der Gijze je meer over wat je de komende dagen staat te wachten.