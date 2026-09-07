OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vandaag bijna 30 graden, maar na vandaag is het gedaan met de nazomer

Weerbericht

Vandaag, 06:45

Nederland kan maandag nog één keer volop genieten van de nazomer. De zon schijnt flink, het blijft overdag droog en de temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en lokaal 29 graden langs de oostgrens. De wind trekt wel aan en draait van zuid naar zuidwest.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan lokaal een bui vallen. Het blijft nog lang warm, maar in de nacht naar dinsdag begint de weersomslag. De wind wordt sterker en tegen de ochtend trekt vanuit het westen regen het land binnen.

Frisser

Dinsdag wordt een onstuimige dag met soms flinke en langdurige regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en klaart het af en toe op. Later volgen vanuit die richting opnieuw buien. Ook wordt het de rest van de week een stuk frisser. De temperatuur komt gemiddeld niet boven de 20 graden uit.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.