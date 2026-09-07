Vandaag bijna 30 graden, maar na vandaag is het gedaan met de nazomer

Nederland kan maandag nog één keer volop genieten van de nazomer. De zon schijnt flink, het blijft overdag droog en de temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en lokaal 29 graden langs de oostgrens. De wind trekt wel aan en draait van zuid naar zuidwest.

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In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan lokaal een bui vallen. Het blijft nog lang warm, maar in de nacht naar dinsdag begint de weersomslag. De wind wordt sterker en tegen de ochtend trekt vanuit het westen regen het land binnen.

Frisser

Dinsdag wordt een onstuimige dag met soms flinke en langdurige regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en klaart het af en toe op. Later volgen vanuit die richting opnieuw buien. Ook wordt het de rest van de week een stuk frisser. De temperatuur komt gemiddeld niet boven de 20 graden uit.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.