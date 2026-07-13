OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zonovergoten maandag met lokaal temperaturen tot 32 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:38

Link gekopieerd

Maandag begint in het noorden en tijdelijk ook in het midden met bewolking. In het noorden kan plaatselijk een spat motregen vallen, maar de bewolking trekt in de loop van de ochtend weg. In de middag is het op de meeste plaatsen zonnig, al blijft langs de Wadden wat bewolking mogelijk en komt in het zuiden sluierbewolking voor.

Het wordt 23 tot 26 graden in het noorden en 27 tot 32 graden in de rest van het land. In de avond en nacht is het vrij helder en koelt het af naar 15 tot 19 graden.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.