Zonovergoten maandag met lokaal temperaturen tot 32 graden

Maandag begint in het noorden en tijdelijk ook in het midden met bewolking. In het noorden kan plaatselijk een spat motregen vallen, maar de bewolking trekt in de loop van de ochtend weg. In de middag is het op de meeste plaatsen zonnig, al blijft langs de Wadden wat bewolking mogelijk en komt in het zuiden sluierbewolking voor.

Het wordt 23 tot 26 graden in het noorden en 27 tot 32 graden in de rest van het land. In de avond en nacht is het vrij helder en koelt het af naar 15 tot 19 graden.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.