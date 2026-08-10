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Zonnige en hete week op komst: temperatuur loopt op tot 35 graden

Weerbericht

Vandaag, 06:51

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Maandag begint bewolkt in de noordelijke helft van het land en kan daar wat regen vallen. Elders laat de zon zich af en toe zien. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden en lokaal 28 graden in het zuidoosten.

Dinsdag is de minst warme dag van de week. De zon schijnt volop en met 20 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten is het aangenaam warm.

Brede opklaringen tijdens zonsverduistering

Woensdag loopt de temperatuur alweer verder op. Het wordt 22 graden in het noordwesten en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Rond de gedeeltelijke zonsverduistering zijn er naar verwachting brede opklaringen, waardoor het fenomeen in het hele land goed te zien is.

Donderdag en vrijdag zinderend heet

Donderdag en vrijdag blijft het zonnig en worden de hoogste temperaturen van de week verwacht. Op grote schaal stijgt het kwik tot boven de 30 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Daarmee wordt het opnieuw zinderend heet. Door de hoge temperaturen verdampt bovendien veel vocht en loopt het neerslagtekort verder op.

Het volledige weerbericht vertelt weervrouw Laura Osinga je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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