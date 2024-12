Koude start en komende dagen motregen, maar zon en zachter weer op komst

Woensdag begint op de meeste plekken bewolkt, maar in het noorden kan de zon zich af en toe laten zien. "De noordoostenwind is in tegenstelling tot afgelopen dagen rustig en neemt alleen maar af", aldus onze meteoroloog Jordi Huirne. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 5 graden.

Woensdagavond krijgt het noorden te maken met wat motregen. "Vannacht wordt het op meer plekken druilerig, en in het noorden kan ook mist ontstaan", zegt Huirne. Het koelt daarbij niet verder af dan 3 graden. Donderdag wordt een bewolkte dag, met hier en daar wat motregen en zo'n 6 graden.

Vrijdag begint grijs, maar volgens Huirne is er in de loop van de middag vanuit het zuidoosten kans op zon. Het wordt dan iets frisser met temperaturen rond de 4 graden. Zaterdag staat regen centraal. "Het wordt waterkoud, met temperaturen tussen 3 en 8 graden." Zondag lijkt droger te worden, met zelfs wat ruimte voor de zon en een paar graden zachtere temperaturen.

Na het weekend wordt het beduidend zachter met temperaturen rond de 10 graden. "Eerst blijft het overwegend droog, maar later in de week wordt het weer wisselvallig", aldus Huirne.