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Hitte keert snel terug: zondag en volgende week tropisch

Weerbericht

Vandaag, 07:14

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De temperatuur doet de komende dagen even een stapje terug, maar lang duurt dat niet. Na een aangename donderdag en vrijdag keert de hitte dit weekend alweer terug. Zondag kan het in het zuidoosten 31 graden worden en ook volgende week lijkt op veel plaatsen opnieuw tropisch te verlopen.

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Donderdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het midden en zuiden schijnt de zon volop. In het noorden trekken meer wolkenvelden over, maar tot de avond blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige west tot noordwestenwind. Langs de Wadden is de wind soms krachtig.

Opnieuw tropisch

Vrijdag heeft het noorden en het noordoosten eerst te maken met veel bewolking, maar de zon breekt in de loop van de dag steeds vaker door. Het weekend verloopt zonnig en droog. Op zaterdag is het al warmer en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch. In het zuidoosten kan het kwik oplopen tot 31 graden.

Ook volgende week zijn er dagen waarop het mogelijk tropisch warm wordt. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries je daar meer over.

Door Redactie Hart van Nederland
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