Weer slaat om: donderdag frisser en regen op komst

Het weer tapt donderdag uit een heel ander vaatje dan de afgelopen dagen, want we zitten in frissere lucht. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Donderdagmiddag komt de temperatuur uit rond een graad of 15 à 16 en dat is een stuk frisser dan woensdag, maar wel heel normaal voor de tijd van het jaar.

De matige tot krachtige noordwestenwind, die donderdagochtend af en toe nog hard is, maakt het voor het gevoel nog frisser. Het weerbeeld is zeker niet verkeerd, want er is van tijd tot tijd zon, maar verspreid over het land komen ook enkele buien voor.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag komen er eerst nog enkele opklaringen voor en in het oosten kan een bui vallen. In de loop van de nacht raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het regenen. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen wordt het 7 tot 12 graden.

Vrijdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Het waait vrij stevig, want aan de kust kunnen we een harde zuidwestenwind verwachten, kracht 7. De temperatuur stijgt naar 14 tot 18 graden.

Weekend ook wisselvallig weer

In het weekend houdt het wisselvallige weer aan, want zowel zaterdag als zondag vallen er buien. De meeste buien worden waarschijnlijk boven het midden en noorden van het land verwacht. De temperatuur ligt rond 14 à 15 graden en daarbij blijft het vrij stevig waaien.

Na het weekend is het op maandag en dinsdag droger met van tijd tot tijd zon. De wind neemt ook af en draait meer naar het zuiden. De temperatuur ligt dan gemiddeld rond 16 graden en voor half oktober is dat heel normaal.