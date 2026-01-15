Eerst grijs en wisselvallig, maar zon en droogte in het vooruitzicht

Voor het echte voorjaar moeten we nog even wachten. Volgens meteoroloog Robert de Vries blijft het tot het weekend wisselvallig. Daarna wordt het rustiger en kouder, maar laat de zon zich wel vaker zien. De dag begint donderdag op veel plaatsen grijs. In de ochtend is er veel bewolking en trekken er verspreid over het land enkele buien over. Af en toe weet de zon door te breken, vooral in het uiterste noordwesten en in het oosten en zuidoosten.

In de middag neemt de kans op regen toe in het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het meestal droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar 7 tot 10 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Aankomende nacht blijft het bewolkt en valt er plaatselijk wat regen of een losse bui. Het koelt nauwelijks af: de temperatuur blijft tussen de 5 en 9 graden. Aan zee en langs de Wadden is de wind krachtig tot hard, met windkracht 6 tot 7 uit het zuiden.

Vrijdag verloopt rustiger. Na dagen van druilerig weer blijft het op de meeste plekken droog. De zon laat zich geregeld zien. Een enkele bui is niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar 8 tot 11 graden en de wind neemt in de loop van de dag af.

Zonnig weekend

Het weekend ziet er vriendelijk uit. Zaterdag kan lokaal nog een bui vallen, maar verder is het droog met geregeld zon en zo’n 11 graden. Zondag wordt het iets koeler, maar blijft het droog. De wind draait dan naar het oosten.

Na het weekend gaat de temperatuur ’s nachts en in de vroege ochtend onder het vriespunt. Daardoor neemt de kans op gladheid toe. Overdag blijft het droog winterweer met zon en ongeveer 7 graden.