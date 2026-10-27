Dinsdag opvallend zacht met 19 graden, maar ook kans op regen

Dinsdag wordt het een wisselvallige, maar opvallend zachte herfstdag. De zon laat zich af en toe zien, maar vanuit het westen trekt ook een gebied met regen over het land. Met temperaturen tot lokaal 19 graden in Limburg blijft het voorlopig zacht voor de tijd van het jaar.

De dag begint met veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen steeds verder toe en trekt een regengebied over het land. De meeste zon is dan ook weggelegd voor het zuidoosten. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het westen weer droger en klaart het op. Door een stevige zuidenwind wordt zachte lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op tot ongeveer 17 graden, met lokaal zelfs 19 graden in Limburg.

Rustiger weer vanaf woensdag

Vanaf woensdag wordt het weer een stuk stabieler dankzij een hogedrukgebied. Daardoor blijven de meest actieve storingen op afstand en laat de zon zich geregeld zien.

De temperatuur daalt langzaam naar 13 tot 15 graden. In de eerste week van november wordt het nog wat kouder.